Reveladas imagens chocantes de pai que regou carro com gasolina e matou filhos e mulher

Um homem regou o veículo ligeiro com gasolina e matou os filhos e a mulher, em Camp Hill, Brisbane. A mãe das crianças não resistiu à gravidade dos ferimentos, acabando por morre no hospital.

Rowan Baxter, de 42 anos, incendiou a viatura matando a família. Semanas antes do homícidio, o ex-jogador do NRL filmou um vídeo que mostrava imagens onde era violento com os filhos.

Aaliyah, de seis anos, Laianah, de quatro e Trey, com três, morreram esta quarta-feira, vítimas do fogo que consumiu o veículo onde seguiam,

Baxter sobreviveu ao incêndio seguido de explosão mas tentou matar-se de seguida, com golpes no peito, enquanto populares tentavam retirar as crianças presas dentro do carro, de acordo com o Daily Mail.

A mãe das crianças, Hannah Baxter, de 31 anos, conseguiu sair do SUV mas com ferimentos graves. Foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer.



Posteriormente, foram surgindo várias imagens do pai a agredir as crianças durante uma "brincadeira" em casa. No vídeo, é possível ver um dos filhos do homicida a bater com a cabeça numa cama.

O casal estava separado há cerca de dois meses, enfrentando uma guerra pela custódia após a separação.