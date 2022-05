Reveladas novas imagens de Boris Johnson em festa proibida durante o confinamento

Foram reveladas novas imagens que mostram o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, numa festa em Downing Street durante um período de confinamento devido à pandemia Covid-19.As fotografias, divulgadas pela ITV News, mostram Boris Johnson a fazer um brinde. Na mesa à sua frente é possível ver várias garrafas de álcool e comida.As imagens foram captadas a 13 de novembro de 2020, durante uma reunião em honra do então diretor de Downing Street, Lee Cain, segundo a ITV News. Nessa altura estavam proibidas no Reino Unido a reunião com pessoas que não pertencessem ao agregado familiar.No evento estavam cerca de oito pessoas presentes.