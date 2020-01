Revelado conteúdo de cartas nunca antes lidas da princesa Diana

O ex-mordomo da princesa Diana partilhou o conteúdo de uma carta escrita pela mãe de William e Harry nunca antes vista.

Paul Burrel, de 60 anos, mostrou o seu apoio ao príncipe Harry e a Meghan Markle após anunciarem a decisão de se afastarem da família real, com uma fotografia da 'Princesa do povo' junto dos filhos.

Na legenda da foto pode ler-se: "Agora que Harry, Meghan e Archie embarcam numa nova vida, lembro-me de alguma palavras importantes que a Princesa Diana escreveu há muito anos. São as palavras de amor incondicional de mãe, que são tão adequadas hoje como há mais de 24 anos, quando as escreveu. "Eu amo os meus rapazes até à morte e espero que as sementes que plantei cresçam e tragam a força, sabedoria e a estabilidade que é necessária".

Burrell foi mordomo da rainha e depois de Diana durante 10 anos, até à sua morte em 1997.

Nos anos que se seguiram, falou muitas vezes da sua ligação à família real e publicou várias memórias.

Paul já tinha expressado o seu apoio a Meghan e chegou a comparar a forma como a Duquesa de Sussex é tratada à forma como a princesa Diana era tratada.