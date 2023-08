As autoridades do Havai revelaram esta sexta-feira os nomes de 388 pessoas ainda desaparecidas mais de duas semanas após os incêndios que devastaram a ilha de Maui, um dos quais arrasou por completo a cidade histórica de Lahaina, no dia 8.









A lista foi compilada pelo FBI e inclui somente os que se sabe estarem realmente em parte incerta. Contudo, há mais 1000 a 1100 pessoas numa segunda lista de possíveis desaparecidos.

“Sabemos que isto ajudará a investigação”, afirmou o chefe da polícia de Maui, pedindo a quantos saibam do paradeiro de alguém incluído na lista para o comunicarem às autoridades. Quanto às vítimas, foram até agora identificados um total de 46 dos 115 mortos confirmados.