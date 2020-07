Reviravolta no ‘caso Dina’ ameaça Pablo Iglesias

Uma inesperada reviravolta no caso do roubo do telemóvel de uma ex-assessora do Podemos está a colocar contra as cordas o líder do partido, Pablo Iglesias, atual vice-PM espanhol, que arrisca passar de vítima a arguido.













O caso remonta a dezembro de 2015, quando desconhecidos roubaram o telemóvel de Dina Bousselham, então assessora de Iglesias no Parlamento Europeu. Além de fotos íntimas da jovem, o cartão do telefone tinha guardadas várias conversas de WhatsApp embaraçosas para Iglesias. Em julho de 2016, o site ‘OkDiario’ publicou algumas dessas conversas, incluindo uma em que Iglesias ameaça “açoitar” a jornalista Mariló Montero “até fazer sangue”.

Esta reviravolta levou o juiz a levantar a condição de vítima de Iglesias e a abrir contra ele uma investigação por suspeita, para já, de danos informáticos e subtração de dados reservados de caráter pessoal. No horizonte pode estar, no entanto, uma acusação de falsa denúncia ou obstrução à Justiça.

pormenores



Ataque a jornalistas



Pablo Iglesias lançou domingo um furioso ataque contra o que diz ser uma campanha suja da imprensa e da extrema-direita contra ele e o partido e ameaçou os jornalistas com uma comissão de inquérito parlamentar.



Comissão de inquérito



O líder do Podemos recusou prestar esclarecimentos sobre o caso no Parlamento e garante que só o fará no âmbito de um inquérito alargado às “campanhas” contra o seu partido.





Silêncio de Sánchez



O chefe do governo espanhol foi criticado pela oposição pelo seu silêncio perante os ataques de Iglesias contra os jornalistas.