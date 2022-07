Revisão de acordos migratórios Espanha-Marrocos pedida por conselho após incidentes de Melilla

O Conselho para a Eliminação da Discriminação Racial ou Étnica (Cedre), dependente do Ministério da Igualdade espanhol, divergiu do Governo e pediu a revisão dos acordos com Marrocos sobre imigração, após a morte de migrantes na fronteira de Melilla.

Dependente do Ministério da Igualdade, o Cedre emitiu esta recomendação na sequência dos graves incidentes em que morreram pelo menos 23 migrantes e dezenas ficaram feridos, em 24 de junho. Os ministérios do Interior, Justiça, e Educação também integram este órgão, e não se solidarizaram com essa posição.

O Cedre manifestou a sua "mais enérgica condenação, indignação e dor" por factos que "devem ser inaceitáveis em sociedades democráticas como a espanhola e no conjunto dos Estados que integram a União Europeia".