Revolta com juramento de independentistas no Parlamento espanhol

A sessão inaugural do novo Parlamento espanhol ficou esta terça-feira marcada pela polémica, com os separatistas catalães a alterarem a fórmula tradicional do juramento da posse para referir os "presos políticos" e a "república catalã", provocando ruidosos protestos das bancadas do Vox, do Cidadãos e do PP."Desde o compromisso republicano, como preso político e por imperativo [obrigação] legal, sim, prometo", afirmou o líder da Esquerda Republicana da Catalunha, Oriol Junqueras, um dos cinco dirigentes independentistas em prisão preventiva por rebelião que ontem tomaram posse como deputados ou senadores.Já os deputados do Juntos pela Catalunha juraram "por imperativo legal e com lealdade ao mandato democrático de 1 de outubro e ao povo da Catalunha", enquanto os colegas da ERC usaram fórmulas distintas com várias menções à "república" e à "liberdade dos presos políticos", que os deputados do Vox e do Cidadãos tentaram abafar com gritos e murros nas mesas.Albert Rivera, líder do Cidadãos, acusou a recém-eleita presidente do Parlamento, a socialista Meritxell Batet, de ser condescendente com o "espetáculo deplorável" dos separatistas e "permitir que se humilhe e insulte Espanha".Os cinco deputados e senadores catalães que estão em prisão preventiva deverão ter hoje o seu mandato suspenso pela Mesa do Congresso por estarem a ser julgados por rebelião. Só puderam assistir à sessão inaugural da legislatura graças a uma autorização especial do Supremo Tribunal, tendo já regressado à prisão.Os deputados do Vox foram os primeiros a chegar ao hemiciclo e escolheram os melhores lugares, na fila da frente, até aqui ocupados pelos socialistas, que não disfarçaram o incómodo.