Revolta na Geórgia contra lei ‘russa’ sobre agentes estrangeiros

Milhares de manifestantes regressaram esta quarta-feira às ruas de Tbilissi no segundo dia consecutivo de protestos contra uma nova lei de “agentes estrangeiros”, idêntica a uma já adotada na Rússia para silenciar as críticas ao regime.





Aprovada esta quarta-feira numa primeira votação no Parlamento, a lei incluirá na categoria de “agentes estrangeiros” ONG e grupos de media que recebam do estrangeiro mais de 20% do seu financiamento.