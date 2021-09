Revolta no aeroporto de Haiti. Migrantes correm atrás de avião

O principal aeroporto do Haiti foi palco na terça-feira da raiva dos migrantes deportados dos Estados Unidos.

À chegada ao aeroporto de Porto Príncipe, os migrantes demonstraram a sua volta. Uma multidão de haitianos começou a correr atrás do avião que os trouxe de volta para o seu país de origem. Alguns migrantes chegaram mesmo a atirar sapatos à aeronave.

Segundo relata a Reuters, o caos instalou-se mesmo no aeroporto quando um homem tentou embarcar novamente na aeronave. A tripulação conseguiu fechar as portas do avião a tempo.





Muitos migrantes haitianos que atravessaram o México para um campo fronteiriço no estado norte-americano do Texas foram enviados de volta para o Haiti pelos EUA, este domingo, numa tentativa de impedir que outros entrem em território americano.

Muitos destes migrantes viveram na América Latina durante anos mas, procuravam agora asilo nos EUA devido à falta de oportunidades económicas.