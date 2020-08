Revolta provoca demissão do governo do Líbano

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou esta segunda-feira a demissão em bloco do governo na sequência da revolta popular causada pela violenta explosão que há uma semana devastou parte da capital, Beirute, matando pelo menos 163 pessoas e deixando mais de 300 mil desalojados.









Num discurso ao país, Diab anunciou a convocação de eleições antecipadas, ainda sem data, e admitiu que a explosão foi uma consequência direta da “corrupção endémica” no país, garantindo que todo o governo está ao lado da população ao exigir a punição dos responsáveis por aquilo que descreveu como “um crime”.

Três ministros já tinham anunciado a sua demissão nos últimos dias e o ministro das Finanças, Ghazi Wazni, que desempenhou um papel importantes nas negociações com o FMI, preparava-se para fazer o mesmo, tornando insustentável a continuação do governo, pressionado por vários dias de protestos violentos nas ruas de Beirute, com milhares de pessoas a exigirem uma reforma profunda de um sistema político corrupto, negligente e refém das divisões sectárias.





Entretanto, a embaixadora não residente de Portugal no Líbano, Manuela Bairos, chegou no fim de semana a Beirute mas ficou confinada num hotel a aguardar os resultados do teste de Covid-19, devendo começar a receber hoje os portugueses residentes no Líbano que pediram apoio na sequência da explosão. n *com agências