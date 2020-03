Revolta social força Bolsonaro a revogar decreto que permitia suspender salários durante pandemia do coronavírus

A vaga de indignação e revolta que tomou conta do Brasil desde as primeiras horas desta segunda-feira forçou o presidente Jair Bolsonaro a revogar a meio da tarde um decreto extraordinário que autorizava empresas a suspenderem o pagamento de ordenados aos trabalhadores por até quatro meses para as ajudar a atravessar o periodo que durar a pandemia de coronavírus.



O decreto extraordinário, conhecido como medida provisória e que entra em vigor assim que é editado, foi publicado num dia e horário pouco comuns, quase à meia-noite deste domingo para segunda.

Assim que os termos da medida foram conhecidos, uma vaga de indignação tomou conta do país, pois, na avaliação geral, o decreto ajudava as empresas mas prejudicava fortemente os trabalhadores, deixando-os sem o seu meio de subsistência exatamente num momento em que aumentam os gastos por causa do coronavírus, nomeadamente com cuidados de saúde.



A medida previa que empresas pudessem dispensar os seus funcionários sem os despedir por até quatro meses, mandando-os simplesmente para casa, e sem obrigação de lhes pagarem os ordenados pelo período em que ficassem afastados do trabalho.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, onde o decreto teria de ser analisado e votado no máximo em 120 dias para não perder a validade, insurgiu-se ainda de manhã contra a medida, o mesmo tendo feito partidos políticos de vários quadrantes, sindicatos e entidades da sociedade civil.



Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, também veio a público alertar o governo de que os termos da medida iam provocar uma chuva de acções na justiça.

Por isso, à tarde, Bolsonaro anunciou através do twitter que tinha mandado revogar o artigo do decreto que previa a suspensão de ordenados. As outras medidas do decreto continuam a valer, nomeadamente a previsão de antecipação de férias aos trabalhadores, a decretação de férias coletivas pela empresa, em ambos os casos com o pagamento dos ordenados, e outras, como a posterior devolução pelos funcionários dos dias parados durante a pandemia.