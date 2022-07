"Rinoplastia caseira": Homem hospitalizado após tentar operar o nariz com fio e supercola

Um homem deu entrada no hospital, na passada quinta-feira, após ter ficado ferido durante a tentativa de fazer uma "rinoplastia caseira". De acordo com o G1, o indivíduo guiou-se por vídeos que encontrou na internet. O caso ocorreu em São Paulo, no Brasil.O homem, cuja identidade não foi revelada, recorreu a uma anestesia utilizada em animais e finalizou a "cirurgia doméstica" com fio de sutura e super cola 3. Os médicos revelaram que o homem, assistido no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, foi também encaminhado para um psicólogo.

"(...) Após ser acolhido pela equipa médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipa bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários", disse a equipa médica num comunicado. O G1 informa ainda que o homem recebeu alta hospitalar no mesmo dia.



Vídeos como o de fazer "rinoplastias caseiras" estão a ser espalhados pela Internet. Os especialistas afirmam que para além de perigosas, as técnicas não são eficazes. Entre as consequências apontadas estão as infeções, obstrção nasal e choque anafilático.





rinoplastia é um procedimento complexo e só deve ser feito com médico especialista e habilitado

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, alerta também que a"Além de ser um ato exclusivamente médico, é necessária especialização e qualificação para realizar [a cirurgia]", disse a organização.