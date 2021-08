Rio de Janeiro adia para 15 de setembro exigência de certificado de vacinação

A cidade brasileira do Rio de Janeiro adiou para 15 de setembro a entrada em vigor do certificado de vacinação contra a covid-19 para permitir acesso a vários locais públicos, prevista para esta quarta-feira, anunciaram hoje fontes oficiais.

A autarquia justificou o adiamento com instabilidade no 'ConecteSUS', uma nova aplicação do Ministério da Saúde que permite ao cidadão brasileiro visualizar ou guardar o seu certificado de imunização.

"Em virtude da instabilidade do 'ConecteSUS' para retirada dos certificados de vacinação, a Prefeitura do Rio de Janeiro adia para o dia 15 de setembro o início da verificação da situação vacinal para entrada em estabelecimentos fechados", indicou o município, num comunicado enviado à imprensa.