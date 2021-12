Rio de Janeiro cancela festas de passagem de ano devido à Covid-19

As autoridades do Rio de Janeiro cancelaram as festas da passagem de ano por causa da covid-19, seguindo pareceres de peritos, anunciou este sábado o presidente da câmara da cidade brasileira, Eduardo Paes.

"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comités científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comité da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio", escreveu Eduardo Paes nas redes sociais.

O autarca acrescentou que não seria possível organizar uma festa de passagem de ano com a dimensão que tem no Rio de Janeiro sem a garantia de todas as autoridades sanitárias.