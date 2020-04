Rio de Janeiro com uso obrigatório de máscaras de proteção contra coronavírus

A partir desta quinta-feira, o uso de máscaras de protecção contra o Coronavírus, sejam industrializadas ou caseiras, é obrigatório na cidade brasileira do Rio de Janeiro.Pelo decreto editado sábado passado pelo presidente da câmara carioca, Marcelo Crivella, mas que só esta quinta-feira entrou em vigor, as máscaras são obrigatórias em qualquer espaço público, como ruas, estradas, parques e outros, nomeadamente nos transportes públicos ou privados.Além dos espaços públicos, o equipamento também passou a ser obrigatório em lojas, ospitais, farmácias e outros serviços essenciais que estejam autorizados a funcionar durante o período de distanciamento social decretado semanas atrás para tentar reduzir o ritmo de propagação do Coronavírus.Esse uso é obrigatório tanto para os funcionários quanto para os clientes ou utentes dos serviços, públicos ou particulares. Equipas de várias secretarias municipais e agentes da Polícia Municipal irão para as ruas fiscalizar o cumprimento da medida.Porém, num primeiro momento, as pessoas que não estiverem a usar máscara serão abordadas apenas de forma educativa, sem estarem sujeitas a qualquer punição. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, só se se verificar um grande desrespeito à ordem de usar máscaras é que serão adotadas medidas punitivas, que terão de ser aprovadas em lei especial pela câmara de vereadores.Em diversas outras cidades brasileiras, como São Paulo, Fortaleza e Florianópolis, o uso de máscaras já é recomendado ou obrigatório, mas nem todas as pessoas cumprem essa orientação ou determinação e também não há notícia de que os infratores tenham sido punidos.O Rio de Janeiro é a segunda região brasileira mais afetada pela pandemia de Coronavírus em números absolutos, só ficando atrás de São Paulo. Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, o Rio já tem mais de seis mil pessoas infetadas e 469 mortes por Covid-19.