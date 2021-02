Rio de Janeiro confirma transmissão local de variantes inglesa e brasileira do coronavírus

As variantes do Coronavírus descobertas no Reino Unido e no estado brasileiro do Amazonas já estão a ter transmissão local no estado brasileiro do Rio de Janeiro, ou seja, já infectaram pessoas que não viajaram para essas duas regiões nem tiveram contacto com outras pessoas que eventualmente tenham viajado. A informação foi passada conjuntamente pelos governos do estado e da cidade do Rio de Janeiro.A confirmação da transmissão local dessas duas variantes, muito mais contagiosas do que o vírus original, deixou as autoridades de saúde fluminenses extremamente preocupadas, temendo que os casos de Covid-19, já em níveis altos no Rio de Janeiro, disparem ainda mais e façam a situação ficar incontrolável. Até porque dos quatro casos de contágio local com a variante do Amazonas (um quinto caso com essa mutação é o de uma pessoa que veio de Manaus, capital amazonense), dois dos pacientes morreram.Desses quatro doentes infectados com a variante brasileira, dois são moradores da cidade do Rio de Janeiro, e os outros dois eram de cidades vizinhas. Entre os casos de transmissão local da variante descoberta no Reino Unido não foram registadas mortes no Rio de Janeiro.De acordo com o Ministério da Saúde, a variante brasileira do Coronavírus, a que mais preocupa no momento, já foi detectada em ao menos 10 estados do Brasil, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Paraíba, Pará, Roraima, Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina. Um dos casos mais preocupantes é o do estado de São Paulo, o mais populoso do país, onde já foram detectados 28 casos de infecção com as duas variantes, 16 deles numa única cidade do interior, Araraquara, que entrou imediatamente em isolamento total.