Rio de Janeiro deixa de exigir uso de máscaras em espaços ao ar live

O prefeito do Rio de Janeiro anunciou na terça-feira que a partir de quarta-feira deixa de ser obrigatório o uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em espaços ao ar livre naquela cidade brasileira.

A medida foi tomada após a Assembleia Legislativa ter autorizado os municípios a dispensarem a obrigatoriedade do uso das máscaras e depois do comité científico da cidade ter confirmado que era seguro fazê-lo com 65% dos 'cariocas' totalmente imunizados.

"Esse comité é o guia que orienta a cidade", explicou o autarca, Eduardo Paes.