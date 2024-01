Rio de Janeiro tem 9300 desalojados três dias após tempestade que matou 12 pessoas

9300 pessoas continuam desalojadas três dias após o violento temporal que teve início no domingo passado no Rio de Janeiro e fez 12 mortos e dois desaparecidos. A informação consta no balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

De acordo com esses dados, nove mil dessas pessoas que tiveram de deixar as suas casas no Rio de Janeiro e cidades do Grande Rio estão alojadas temporariamente na casa de familiares, vizinhos ou amigos, mas as outras 300 estão em instalações públicas, como escolas cedidas como abrigo provisório. Pelo menos outras seis mil pessoas afetadas diretamente pelo dilúvio que desabou sobre a região da noite de sábado, 13 de janeiro, até final do dia seguinte, puderam voltar para suas casas, mas enfrentam problemas, como telhados destruídos, fendas nas paredes e móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos sem possibilidade de recuperação para uso após os imóveis serem tomados pela água da chuva torrencial ou dos rios próximos que transbordaram.

Esta quarta-feira, três dias depois da tempestade, em alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro ainda havia ruas com grande quantidade de água, mas transitáveis. Em cidades vizinhas, como Belford Roxo e, principalmente, Duque de Caxias, pelo contrário, esta manhã ainda havia bairros inteiros debaixo de água, como os de Pilar, Amapá e Uruçuaí, nesta última cidade da região conhecida como Baixada Fluminense, onde os moradores só conseguiam locomover-se em botes e canoas improvisadas.

No domingo, durante o temporal, milhares de pessoas ficaram retidas dentro dos próprios carros por mais de dez horas, presas entre grandes bolsões de água ou deslizamentos de encostas, nomeadamente na Avenida Brasil, que liga o Rio de Janeiro a cidades do Grande Rio e a outros estados, e na Rodovia BR 040, que liga a capital fluminense à região serrana. A capital, cidade do Rio de Janeiro, e outras cinco cidades do estado decretaram Estado de Emergência, e uma outra, Duque de Caxias, decretou Estado de Calamidade, dada a dimensão dos estragos.