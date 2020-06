Rio de Janeiro ultrapassa as cinco mil mortes por coronavírus

A cidade do Rio de Janeiro, a segunda mais populosa do Brasil, atingiu este domingo a trágica marca de mais de cinco mil pessoas mortas pela Covid-19. Apesar de estar em franca flexibilização das medidas de quarentena adotadas em Março, o Rio de Janeiro continua a ser um dos maiores focos da pandemia de coronavírus no Brasil.

Números divulgados este domingo pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade dão conta de que o Rio de Janeiro tinha até essa data 5043 mortes confirmadas pela Covid-19, existindo outras ainda sob investigação que podem igualmente ser decorrentes da infeção pelo coronavírus ou por outra afeção respiratória. Em todo o estado do Rio de Janeiro o número total de mortes pela Covid-19 chegou também este domingo a 7672.

Em relação ao número de pessoas infetadas na cidade, o Rio de Janeiro tinha, ainda este domingo, 41.768 pessoas com coronavírus. Esse número é mais da metade dos infetados em todo o estado do Rio, que somavam nessa mesma altura 79.572.

Além da capital, a maioria das cidades onde se registaram mais vítimas da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro estão na chamada Baixada Fluminense. Entre elas destacam-se Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belford Roxo.

Esta segunda-feira, a cidade do Rio inicia um processo de testagem em massa de motoristas de táxi, que podem ser, ao mesmo tempo, vítimas e transmissores do coronavírus pelo intenso contacto que têm diariamente com outras pessoas. Num posto de testagem criado no Sambódromo da Avenida Sapucaí, onde costumam realizar-se os famosos desfiles das escolas de samba no Carnaval, deverão ser testados ao menos 5000 taxistas pelo processo drive-thru, em que os profissionais do volante não precisam sair dos seus carros para serem avaliados.

A região do Brasil mais atingida pela pandemia de coronavírus é o estado de São Paulo. Das mais de 43 mil vítimas fatais da Covid-19 confirmadas em todo o Brasil até agora, 10.500 foram registadas no território paulista, onde o número de pessoas infetadas supera as 170.000.