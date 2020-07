Rio de Janeiro vai reabrir pontos turísticos com restrições devido ao coronavírus

A cidade brasileira do Rio de Janeiro reabrirá a partir de sexta-feira os seus pontos turísticos, mas impondo restrições, como distanciamento mínimo de quatro metros quadrados entre visitantes, face à covid-19, anunciou hoje o prefeito.

Além do distanciamento físico entre o público, os pontos turísticos da "cidade maravilhosa" só poderão funcionar apenas com um terço da sua capacidade.

O anúncio foi feito à imprensa pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dando início à "fase quatro" do plano de flexibilização da quarentena no município.