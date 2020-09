Rio de Janeiro vive clima de tensão com investigações de corrupção a políticos

A cidade e o estado brasileiro do Rio de Janeiro vivem um momento caótico de grande ebulição e de disputas políticas que se tornam mais acentuadas com o avanço de investigações sobre casos de corrupção que envolvem autoridades locais.

Há menos de um mês, o governador eleito em 2018, Wilson Witzel, foi afastado do cargo e acusado de liderar um esquema de corrupção por promotores que investigam desvio de dinheiro na área da saúde durante a pandemia, que, além de gerar problemas na esfera criminal, justificou a abertura e o avanço de um processo de destituição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que tudo indica culminar na sua demissão.

O governador em exercício, Cláudio Casto, é investigado e apontado como participante do mesmo esquema que gerou o afastamento de Witzel. Desde que tomou posse como interino, Castro tenta sobreviver politicamente e busca o apoio do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tem no Rio de Janeiro a sua base eleitoral.