Rio de lava do vulcão de La Palma arrasta blocos de magma do tamanho de prédio de três andares

Imagens impressionantes registadas no sábado, com recurso a drone, mostram um novo rio de lava a descer pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, e a arrastar blocos de magma do tamanho de um prédio de três andares, segundo informou o Instituto Espanhol de Geologia e Mineração.



A vertente norte do vulcão ruiu parcialmente na madrugada de sábado, levando à emissão de novas torrentes de lava que se dispersaram em várias direções, destruindo mais casas e propriedades na ilha. O vulcão está em atividade desde o dia 19 de setembro.

Ver comentários