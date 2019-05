Rio que separa EUA e México torna-se num palco de união entre famílias separadas

Todos os anos em Lajitas, na fronteira entre o Estados Unidos e o México, o Rio Grande é palco do festival 'Voices From Both Sides' - em português, Vozes dos Dois Lados.No dia 11 de maio, o rio que separa o Texas e o México torna-se um mar de união entre famílias desunidas pela barreira natural.Numa festa com direito a boias, sombreiros e Coca- Colas, ainda que sob o olhar atento da polícia fronteiriça, centenas de pessoas atravessam o rio para conhecer e abraçar a família e amigos separados pela fronteira, fechada após o 11 de setembro.