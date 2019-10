Risco "a muito curto prazo" de Brexit sem acordo e impacto "muito superior" ao estimado

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, considerou esta quinta-feira que há um risco "a muito curto prazo" de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo e avisou que o impacto seria "muito superior" ao estimado.Durante a sua intervenção numas jornadas sobre política monetária organizadas pela Fundação Rafael del Pino, Guindos defendeu que o impacto do 'Brexit' está "subvalorizado"."Estamos a subavaliar o impacto da incerteza atual que representa o 'Brexit' e tenho medos. Preocupa-me que se houver uma saída desordenada o impacto seja muito superior ao que estimamos", sublinhou.Na opinião de Guindos, a saída do Reino Unido da UE é o fator "mais importante que incide na desaceleração da economia europeia".Guindos insistiu que existe um risco "a muito curto prazo" de um 'Brexit' sem acordo que teria um efeito "não depreciável na Europa".