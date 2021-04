Risco de contágio pela Covid nas casas de banho públicas devido a partículas

As casas de banho públicas apresentam um risco de contágio da Covid-19 devido às partículas de fezes.



De acordo com um artigo publicado pelo jornal inglês The Sun, que cita um estudo realizado por investigadores da Faculdade de Engenharia e Ciência Computacional, da Universidade Atlantic da Florida, EUA, as partículas são geradas quando se carrega no autoclismo (movimento recorrente em WC's públicos e partilhados entre muitas pessoas).







A experiência sugere ainda que, ao manter a tampa fechada enquanto se puxa o autoclismo, ajuda. No entanto, as gotículas podem escapar por pequenas aberturas entre a tampa e o assento.