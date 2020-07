“Risco de fome de proporções históricas”, avisa secretário-geral da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lançou ontem um violento alerta contra o que classificou como o risco iminente de uma “fome de proporções históricas”. Guterres foi duro nas palavras e acusou as potências mundiais e os países mais ricos de empurrarem mais de cem milhões de pessoas para “uma pobreza extrema”.





Aquele responsável falava em direto, de forma virtual, para a Fundação Nelson Mandela, uma instituição da África do Sul, na comemoração do nascimento do histórico ativista pelos direitos humanos, premiado com o Nobel da Paz em 1993 e Presidente da nação sul-africana entre 1994 e 1999.