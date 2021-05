Risco de guerra no Médio Oriente aumenta: Líder de Israel promete ofensiva mais intensa

A escalada de violência no Médio Oriente há muito não estava tão perto de causar uma guerra aberta. Desde segunda-feira o Hamas disparou mais de mil rockets sobre Israel, que respondeu com uma vaga de crescente intensidade de raides aéreos e disparos de artilharia sobre a Faixa de Gaza. O balanço provisório de baixas desta violência era esta quarta-feira de seis israelitas e 53 palestinianos mortos. Entre as vítimas há pelo menos 14 crianças palestinianas e duas israelitas.











Apesar da vaga crescente de críticas internacionais e dos protestos que se multiplicam pelo mundo contra a ofensiva israelita, o PM de Israel, Benjamin Netanyahu promete continuar: “Isto é só o começo.” “Vamos infligir-lhes golpes que nem podem imaginar”, vincou. Ignorando as vítimas inocentes, garantiu: “Eliminámos comandantes de topo do Hamas”. O grupo radical palestiniano confirmou a morte um comandante e de vários guerrilheiros.





O secretário da Defesa dos EUA, Antony Blinken, telefonou a Netanyahu para condenar os ataques com rockets mas lembrando a Israel a obrigação de evitar baixas civis.





A Rússia e a ONU defenderam a necessidade de mediação internacional para pacificar a situação mas, no polo oposto, o Irão ateou as tensões. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, instou os palestinianos a reforçarem o seu arsenal e afirmou: “Os sionistas só percebem a linguagem da força”.

Rebelião árabe deixa Lod a ferro e fogo



Os residentes árabes israelitas de Lod, a sudeste de Telavive, rebelaram-se ao final do dia desta quarta-feira. Os protestos contra a ofensiva em Gaza tornaram-se violentos e foram marcados por batalhas campais com a polícia durante as quais foram incendiados centenas de carros e vandalizados edifícios, entre os quais inúmeras sinagogas.





Levantamentos idênticos tiveram lugar noutras cidades israelitas com população árabe significativa, entre elas Jaffa, Acre, Ramle , Jisr al-Zarqa e Umm al-Fahm.