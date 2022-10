Rishi Sunak anuncia candidatura à liderança do Partido Conservador britânico

"O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise económica. A escolha que o nosso partido fizer agora vai decidir se a próxima geração do povo britânico terá mais oportunidades que a anterior.

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças de Boris Johnson, anunciou este domingo no Twitter a sua candidatura oficial à liderança do Partido Conservador britânico.É por isso que me candidato a ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", afirmou.Rishi Sunak é o segundo candidato a assumir a candidatura, depois de Penny Mordaunt, porta-voz do Governo na Câmara dos Comuns.O ex-ministro perdeu para Lizz Truss nas útlimas eleições.