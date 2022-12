Rishi Sunak escolheu Sir Laurie Magnus para conselheiro de Ética

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, nomeou esta quinta-feira Sir Laurie Magnus, presidente do ‘Historic England’, um órgão público do Governo Britânico, como conselheiro de Ética.

Sunak estava a ser pressionado para preencher esta vaga, que se encontrava vazia há seis meses, quando o conselheiro de ética de Boris Johnson, Lord Geit, abandou o cargo, de acordo com a BBC.

Ficou estipulado que Sir Magnus vai ocupar a função durante cinco anos, sem opção de renovação. Vai ser responsável por informar Rishi Sunak se os ministros estão a cumprir funções segundo o código de conduta implementado no país, contudo, o primeiro-ministro é que tem o poder de decidir se considera que existem quebras do código ou não.