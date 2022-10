Rishi Sunak vai enfrentar grandes problemas económicos no Reino Unido

O ex-ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, que se tornou esta segunda-feira no primeiro primeiro-ministro não branco da Grã-Bretanha, após ter sido escolhido para líder do Partido Conservador, terá de guiar o país num ambiente de "turbulência" económica e política.

Os desafios que o terceiro primeiro-ministro este ano do Reino Unido vai enfrentar "são colossais", explica a Associated Press, lembrando que Sunak vai tentar recuperar uma economia que "está em recessão" e a "cambalear", depois da "breve e desastrosa experiência económica libertária" da sua antecessora no cargo, ao mesmo tempo em que "tentará unir" um partido "desmoralizado e dividido", que "está muito atrás" do partido Trabalhista nas sondagens.

Na sua primeira declaração pública, tendo em conta a atual situação, Sunak disse: "O Reino Unido é um grande país, mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio económico".

"Precisamos agora de estabilidade e unidade, e a minha maior prioridade é agora unir o nosso partido e nosso país", afirmou Sunak, que aos 42 anos é o primeiro-ministro mais jovem da Grã-Bretanha em 200 anos.

Sunak será o primeiro primeiro ministro britânico que tem as suas raízes no sul da Ásia (Índia) e seu primeiro líder hindu praticante - um marco num país que foi uma potência colonial e cuja contestação ao seu passado existe.

Eleito hoje o líder do partido Conservador, no dia em que os hindus celebram o Diwali, Sunak substitui Liz Truss, que se demitiu na semana passada, após 45 agitados dias no cargo.

O seu único rival, Penny Mordaunt, desistiu depois de não ter alcançado o apoio de 100 deputados conservadores, o número necessário para continuar na disputa ao cargo de primeiro ministro do país.

Sunak irá ser convidado pelo Rei Carlos III a formar Governo e tornar-se-á primeiro-ministro na terça-feira numa cerimónia de passagem de poder por parte da sua antecessora Liz Truss.