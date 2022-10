Rishi Sunak vai ser o próximo primeiro-ministro britânico

grupo financeiro multinacional -

O ex-ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, foi anunciado, esta segunda-feira, como o próximo líder do Partido Conservador britânico, pelo chefe do Comité de Legisladores Conservadores de 1922, e está agora no rumo certo para ser o próximo primeiro-ministro do país.Rishi Sunak, de 42 anos, será primeiro-ministro do Reino Unido quando for convidado pelo Rei Carlos III para formar um governo.Sunak vai ser o primeiro-ministro britânico mais jovem dos últimos 200 anos, e o primeiro de origem indiana.Sunak é um dos políticos mais ricos de Westminster e entra em Downing Street com a necessidade de fazer cortes profundos nas despesas públicas, para travar uma crise fiscal.Os apoiantes dizem que o ex-ministro das finanças pode restaurar, junto dos investidores, a credibilidade do Reino Unido.Mas o antigo analista do Goldman Sachs -também enfrenta desafios dentro do Partido Conservador, onde alguns legisladores o culpam da destituição de Boris Johnson.