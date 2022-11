Primeiro-ministro britânico critica ausência de Putin na Cimeira do G20

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, criticou esta terça-feira, a ausência do chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, na Cimeira do G20, na Indonésia, e instou Moscovo "a sair da Ucrânia" para acabar com a guerra que considerou "bárbara".

As posições do chefe do governo britânico foram transmitidas esta terça-feira na sessão de abertura da Cimeira do G20 que decorre em Bali, Indonésia.

"Percebe-se que Putin não se sinta capaz de se juntar a nós, aqui. Talvez se o tivesse feito pudéssemos tratar de resolver as coisas", disse Sunak no Cimeira e perante o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.