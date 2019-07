Rixa entre gangues em prisão no Brasil mata 52 pessoas

Os reclusos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, no Brasil fizeram uma rebelião esta segunda-feira, que resultou na morte de 52 pessoas.





A rebelião durou cerca de cinco horas, de acordo com o jornal brasileiro Globo.O mesmo jornal avança que, de acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, 52 reclusos morreram, sendo que 16 deles foram decapitados.