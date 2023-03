Robert de Niro vai abrir um novo hotel de luxo em Sevilha

A Millenium Hospitality Real Estate (MHRE), sociedade especializada no setor hoteleiro de luxo, em Espanha e Portugal, anunciou o acordo alcançado com a Nobu Hospitality, a principal marca hoteleira norte-americana, detida pelo ator Robert de Niro e pelo produtor de cinema Meir Teper, para a abertura de um novo hotel de luxo na praça de São Francisco, na cidade de Sevilha, em Espanha - o Nobu Hotel Sevilla.Segundo o El Correo de Andalúcia, o hotel é o resultado da remodelação integral de três edifícios palacianos históricos, de arquitetura tradicional sevilhana, situados num dos melhores locais da cidade espanhola, em frente à Câmara Municipal e a poucos metros da Catedral e da Giralda de Sevilha.O futuro Nobu Sevilha deverá abrir as portas durante o segundo trimestre deste ano e terá 25 quartos, um bar e o famoso restaurante Nobu, um ginásio e um grande terraço, com piscina, com vista para a catedral e a Torre del Oro.A Nobu Hospitality foi fundada pelo chef japonês Nobu Matsuhisa, o ator Robert De Niro e o produtor Meir Teper, que procuraram unir gastronomia, luxo e hospitalidade num único empreendimento empresarial.