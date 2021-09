EUA recolhem com sucesso primeira amostra de rocha de Marte

O robô norte-americano Perseverance recolheu com sucesso a primeira amostra de rocha de Marte após uma tentativa falhada em agosto, foi hoje anunciado."Nunca estive tão feliz por ver um buraco numa rocha", disse esta quinta-feira, na rede social Twitter, o engenheiro-chefe da missão Perseverance, Adam Steltzner, que classificou a amostra como perfeita.Em agosto, a agência espacial norte-americana (NASA), que coordena a missão em busca de sinais de vida microbiana passada no planeta, tentou recolher a primeira amostra, mas esta desfez-se depois de o robô perfurar a rocha e não entrou num de vários tubos que o robô possui para guardar as amostras.O veículo robótico Perseverance (Perseverança) poisou em fevereiro em Marte, na Cratera Jezero, onde se pensa que terá havido há milhares de milhões de anos um lago e, portanto, condições para a existência de vida tal como se conhece.Numa missão posterior, prevista para dentro de 10 anos e com a colaboração da agência espacial europeia (ESA), as amostras de rocha e poeira marciana serão enviadas para estudo na Terra, um feito que será inédito.