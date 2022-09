Roger Waters, dos Pink Floyd, chama Bolsonaro de “porco fascista”

Um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd, Roger Waters, criticou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa entrevista ao jornal brasileiro Folha de S. Paulo e chamou-o de "porco fascista".



As críticas ao candidato às eleições do Brasil foram feitas em especial à forma como o governo do Bolsonaro conduziu a pandemia no país.

"De longe, vi a Covid no Brasil e a trapalhada pavorosa que o governo fez. Tenho lido muito sobre as coisas que Bolsonaro diz. Ele é um porco fascista convicto, como sabemos", revelou Roger Waters ao jornal brasileiro.

O músico foi um dos signatários do manifesto que defende a democracia no Brasil.