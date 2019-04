Rolando Semedo apresenta música de albúm 'Águ'

Músico é natural de Cabo Verde e está a iniciar uma carreira a solo.

O grande período de seca que atingiu Cabo Verde na década de 40, século XX, levou a que nos anos 40,50 e 60 muitos cabo-verdianos embarcassem para São Tomé e Príncipe em busca de uma vida melhor. Contratados para trabalhar nas roças, no café e cacau, com a esperança de fazer algum dinheiro e voltar às suas famílias.



O trabalho escravo deixou-os presos às senzalas. A grande maioria nunca foi repatriada. Nos dias de hoje, quatro décadas depois da independência das antigas colónias portuguesas, ainda é sentida a mágoa e a saudade no rosto dos cabo-verdianos que ficaram em São Tomé.

No disco 'Águ', Rolando Semedo lembra esse tempo com a música Mimoria. Um tema que fala da viagem da sua Avó para São Tomé e Príncipe. " Uma viagem de vários dias de barco. A vida nas senzalas. A convivência com outras etnias." Fala dos amores proibidos entre raças, e dos consequentes castigos infligidos aos africanos.