Roménia deteta possível violação do espaço aéreo durante ataque noturno de drones à Ucrânia

Os radares do exército romeno detetaram uma possível violação do espaço aéreo nacional durante um ataque noturno de drones russos contra infraestruturas civis da Ucrânia, informou este sábado o Ministério da Defesa romeno, citado pela Reuters.Depois de sair do acordo dos cereais do Mar Negro, a Rússia começou a atacar portos e armazéns ucranianos do outro lado do rio Danúbio, a partir da Roménia, que é a principal rota alternativa de exportação de Kiev.De acordo com a Reuters, foram encontrados fragmentos de possíveis drones russos em território romeno em três ocasiões diferentes este mês, o que reforça os riscos de segurança para a NATO, cujos membros têm um compromisso de defesa mútua."O sistema de vigilância por radar do exército romeno identificou uma possível entrada não autorizada no espaço aéreo nacional, com um sinal detetado na rota para a cidade de Galati", afirmou o Ministério da Defesa.Segundo a Reuters, foram enviados alertas para os telefones dos residentes dos condados de Tulcea e Galati quando foram detetados enxames de drones que seguiam em direção à Ucrânia, perto da fronteira romena.A NATO e os responsáveis romenos afirmaram que não há provas de que as incursões russas perto da fronteira tenham sido um ataque deliberado à Roménia mas, segundo a Reuters, consideraram os ataques imprudentes e desestabilizadores.