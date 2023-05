O governador republicano da Florida, Ron DeSantis, formalizará na próxima semana a candidatura à corrida pela nomeação como candidato do partido Republicano às Presidenciais de 2024.





Segundo algumas fontes, a formalização da candidatura será feita dia 25, para coincidir com uma reunião de financiadores em Miami. A entrada na corrida de DeSantis torna-o o mais direto rival do ex-Presidente Donald Trump que, apesar de todas as polémicas, é ainda o favorito da maioria dos republicanos.