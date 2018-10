Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldinho apoia Bolsonaro e Barcelona não perdoa

Brasileiro tem recebido chuva de críticas por apoiar o candidato de extrema-direita.

O Barcelona está a 'castigar' Ronaldinho por ter demonstrado apoio ao candidato de extrema-direita às presidenciais no Brasil, Jair Bolsonaro.



O ex-jogador, que costuma representar o clube em eventos internacionais enquanto embaixador internacional, vai passar a estar presente em menos eventos por decisão do clube, de acordo com o jornal Sport.



Antes da primeira volta das eleiçôes à presidência do Brasil, Ronaldinho explicou o apoio a Bolsonaro.



"Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Escolhi viver no Brasil e quero um Brasil melhor para todos", escreveu no Twitter, numa mensagem acompanhada por uma foto sua com o 17 nas costas, número identificado com Bolsonaro.