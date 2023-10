"Roubam o nosso sangue sem sequer sabermos": Cientista deixa-se morder por percevejo 

James Logan, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, permitiu que o inseto lhe sugasse o sangue do braço e se tornasse vermelho e "redondo como uma salsicha".

Um cientista britânico deixou-se morder por um percevejo, durante um documentário emitido no Channel 5, relatou o jornal The Sun esta quarta-feira.O ProfessorDurante o documentário, o cientista aborda o aumento de casos de invasão de casas e transportes públicos por percevejos, no Reino Unido."Eles evoluíram perfeitamente para serem capazes de nos procurar e roubar o nosso sangue sem que saibamos", garante, frisando que "os produtos químicos que os matam já não funcionam".Outro aspeto a facilitar a disseminação dos percevejos relaciona-se com as alterações climáticas. Estes insetos "reproduzem-se mais rapidamente e sobrevivem por mais tempo" com o calor.A 7 de outubro, uma praga de percevejos obrigou a encerrar sete escolas em França . Em Portugal, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária informou, a 13 de outubro, que se trata de "uma praga de difícil controlo", esclarecendo que não constitui perigo para pessoas ou animais