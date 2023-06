Roubo de bicicletas impede equipas de terminarem Volta à Eslovénia e Volta à Bélgica

Um roubo de bicicletas impediu as equipas Euskaltel-Euskadi e Baloise Trek Lions de completarem as etapas finais da Volta à Eslovénia e da Volta à Bélgica, este domingo."A Euskaltel-Euskadi foi vítima de um roubo de um veículo com todas as suas bicicletas na Volta à Eslovénia, pelo que não podemos iniciar a quinta e última etapa", escreveu a equipa espanhola no Twitter, citada pela Reuters.A equipa belga Baloise Trek Lions teve o mesmo destino na Volta à Bélgica. "Ontem [sábado] à noite, fomos vítimas de um roubo de bicicletas e rodas", declarou a equipa no Instagram.Nenhum dos ciclistas das equipas estava em posição de vencer a classificação geral da Volta à Eslovénia ou da Volta à Bélgica.O roubo de bicicletas é um problema comum para as equipas de ciclismo, com vários casos a serem reportados nos anos anteriores.