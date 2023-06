Roupa doada em países ricos vendida a africanos e muita é lixo que vai para o mar

Toneladas de roupa usada e doada acabam vendidas em mercados africanos, mas quase metade é lixo que termina em lixeiras ou no mar, libertando os produtores de países ricos dos seus resíduos e ameaçando o ambiente destes Estados pobres.

Isabel Abreu é uma engenheira do ambiente portuguesa, nascida em Moçambique, que atualmente está no Gana a participar numa expedição científica no Lago Volta para estudar os efeitos dos plásticos das roupas usadas que vão parar à água.

Em entrevista à agência Lusa, disse que até chegar às águas do Gana -- mas também a outros países como o Quénia ou a Nigéria -- estas roupas percorrem um longo caminho, que começa ao serem adquiridas em países ricos, como os Estados Unidos ou Europa.