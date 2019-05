Roupa "inapropriada" leva polícia a deter 30 pessoas durante aula de yoga

Acho que as autoridades precisam de nos dizer o que podemos fazer neste país", escreveu uma pessoa no Twitter.

A polícia iraniana deteve 30 pessoas numa aula particular de yoga na cidade de Gorgan, no norte do Irão. Um dos motivos para a detenção parece ter sido o facto de se tratar de uma aula mista e os participantes usavam roupa "inapropriada" e "comportavam-se inapropriadamente".De acordo com a BBC, Massud Soleimani, do departamento de justiça local, revelou que o instrutor não tinha licença para lecionar a aula e promoveu-a através da rede social Instagram.A lei islâmica não permite a prática de atividades desportivas entre pessoas de sexos diferentes.O ensino profissional de yoga foi banido do país. Em 2017, as autoridades proibiram a prática de aulas de zumba assim como qualquer tipo de instrução "com movimentos harmoniosos ou nas quais o corpo se agite".Esta notícia está a causar revolta entre os cidadãos.