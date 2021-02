A NASA divulgou esta segunda-feira novas fotos e vídeos captados pelo rover ‘Perseverance’ em Marte, que mostram com incrível clareza e detalhe a superfície marciana, mas a grande novidade foi a primeira gravação de áudio realizada no Planeta Vermelho: um clip de 18 segundos em que é possível ouvir, além dos ruídos mecânicos do rover, a suave brisa marciana. É a primeira vez que os sons de outro planeta chegam à Terra.









o vídeo completo dos “sete minutos de terror” que foram a descida do ‘Perseverance’ até ao solo. “É o mais próximo que podemos estar de uma aterragem em Marte sem vestir um fato de astronauta”, diz a NASA. “O ‘Perseverance’ ainda agora começou a sua missão e já nos deu algumas das imagens mais icónicas da exploração espacial”, afirmou o administrador da NASA Steve Jurczyk.que foram a descida do ‘Perseverance’ até ao solo. “É o mais próximo que podemos estar de uma aterragem em Marte sem vestir um fato de astronauta”, diz a NASA.