Ruas de Hong Kong de novo a ferro e fogo

A polícia lançou gás lacrimogéneo e utilizou canhões de água para dispersar milhares de manifestantes pró-democracia que este domingo voltaram a concentrar-se nas ruas de Hong Kong , em protesto contra o plano da China para impor a chamada lei de segurança nacional no território. Vestidos de preto, os manifestantes gritaram "libertem Hong Kong" ou "a independência de Hong Kong é a única saída".A manifestação ocorreu numa altura em que a proposta provocou agitação nos mercados financeiros, obrigando o governo a tentar tranquilizar os investidores. Enquanto os ativistas pró-democracia voltam a apelar à população para sair à rua, a chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, prometeu, na sexta-feira, cooperação com Pequim, dizendo que o governo "completaria a legislação o mais rápido possível". Em conferência de imprensa, acrescentou que a lei não afetaria a estrutura ou a autonomia do território, garantindo a liberdade de protesto e de expressão.A China defende um diploma que proíbe "toda a atividade separatista e subversiva", assim como a interferência estrangeira no território. O projeto de resolução, votado no parlamento chinês na próxima quinta feira, já foi criticado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Também o último governador britânico de Hong Kong veio, entretanto, acusar a China de trair o território, reforçando o controlo sobre a cidade. Chris Patten, em entrevista ao jornal ‘The Times’, defende que estamos a assistir a uma nova ditadura chinesa.Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, defendeu no parlamento chinês a aplicação, urgente, da medida. "É imperativo que a lei de segurança nacional de Hong Kong e o seu mecanismo de implementação sejam aplicados sem qualquer demora", reforçou durante uma entrevista coletiva.A lei de segurança nacional foi apresentada sexta-feira no parlamento de Pequim. Para o movimento pró-democracia trata-se de um "sério revés para as liberdades da região". O documento surge após advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong.Hong Kong regressou à China em 1997 sob um acordo que garanta ao território 50 anos de autonomia e liberdades que são desconhecidas no resto do país. O anúncio de Pequim pode reacender a ‘chama dos protestos’ depois de meses de calma.