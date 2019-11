Ruby, a cadela que salvou a vida da dona e que se recusa a abandonar o hospital

Ruby foi adotada por Shauna Darcy como cadela de assistência e já salvou a vida da dona várias vezes. "Enquanto ela estava no treino, reparei que começou a identificar alterações na minha frequência cardíaca e que agia de forma engraçada para me chamar a atenção", explica a dona ao La Stampa A cadela foi adotada para ajudar Shauna a lidar com a ansiedade, depressão e agorafobia. Ao ver os comportamentos diferentes, a dona decidiu dirigir-se ao hospital descobrindo que sofre de Síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo IV, uma condição cardíaca rara."Quando desmaio ela põe-se em cima de mim e lambe-me as mãos e o rosto até eu acordar", explica a jovem.Ruby começou a ajudar a dona a monitorizar a frequência cardíaca e a tensão, acalmando-a durante os ataques de pânico e transportando a medicação de emergência.Na semana passada, a cadela começou a alertar a dona e Shauna não hesitou e chamou uma ambulância mesmo estando a sentir-se bem. Descobriu que o coração estava em fibrilhação auricular (com batimentos cardíacos muito irregulares) e que o instinto animal de Ruby estava certo.Quando os paramédicos chegaram a dona já estava praticamente inconsciente."Não estaria viva se não fosse ela", relata.