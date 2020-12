Rudy Giuliani, advogado de Donald Trump, está infetado com a Covid-19

"RudyGiuliani, de longe o maior presidente da história de Nova Iorque, e que tem trabalhado incansavelmente para expor a eleição mais corrupta (de longe!) da história dos EUA, teve um teste positivo para o vírus da China", pode lêr-se na publicação de Trump, na conta pessoal do Twitter.

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou, este domingo que o seu adovogado, Rudy Giuliani, está infetado com a Covid-19.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

O advogado de 76 anos, tem ajudado Donald Trump para reverter o resultado das eleições nos Estados Unidos. O presidente dos EUA alega, repetidamente, que a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, foi uma fraude.



