Russell Brand acusa Governo britânico de conluio com grandes empresas tecnológicas para o censurar

O comediante Russell Brand,acusou esta sexta-feira o Governo britânico e as grandes empresas tecnológicas de estabelecerem um conluio com o objetivo de o censurar."O Governo pediu às grandes empresas tecnológicas para censurar o nosso conteúdo e elas compactuaram", afirmou num vídeo publicado na rede social X/Twitter, numa alusão à decisão do Youtube de desmonetizar o conteúdo que produz.Russell Brand mencionou "as novas leis de segurança online" em vigor no Reino Unido, considerando que consagram "poderes de censura".Por fim, o comediante anunciou que vai lançar na próxima segunda-feira um vídeo na plataforma de streaming Rumble sobre "corrupção e censura nos meios de comunicação social"."Preciso do vosso apoio mais do que nunca", declarou, dirigindo-se às pessoas que o seguem nas redes sociais.