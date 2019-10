Rússia acusa EUA de traficarem petróleo sírio

O Ministério da Defesa russo criticou este sábado a decisão dos Estados Unidos de enviar tropas e equipamentos para proteger campos de petróleo no leste da Síria e acusou Washington de traficar petróleo sírio.A decisão norte-americana foi justificada pelo secretário da Defesa, Mark Esper, como uma ação para impedir que os campos de petróleo caiam nas mãos dos combatentes do grupo extremista Estado Islâmico.Mas, para o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o general Igor Konanshenkov, "o que Washington está a fazer, apreender e controlar os campos de petróleo no leste da Síria, é muito simplesmente banditismo estatal internacional".Num comunicado, o general acrescentou que "todos os depósitos e outros minerais localizados no território sírio não pertencem aos terroristas do Estado Islâmico e muito menos aos 'defensores americanos', mas exclusivamente à República Árabe Síria".O responsável russo acusou os Estados Unidos de traficarem petróleo sírio, afirmando que "militares e companhias de segurança privadas norte-americanas" protegem colunas de camiões cisterna que contrabandeiam petróleo para países terceiros.Esse contrabando, disse, rende aos norte-americanos 30 milhões de dólares mensais (cerca de 27 milhões de euros) e, por isso, querem afastar os 'jihadistas' para "conservar esse fluxo financeiro permanente".